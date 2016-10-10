  1. İlk anlaşmamız imzalandı!
  2. Ekmek arasında gizli belge!

Putin tarihi anlaşma için İstanbul'da

23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Atatürk Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Canikli ile İstanbul Valisi Şahin karşıladı..

Putin tarihi anlaşma için İstanbulda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Putin'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Türk ve Rus ilgililer karşıladı.

Apronda kendisini bekleyen resmi plakalı araçla havalimanından ayrılan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 13:51
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
taka41 taka41

AB ABD sinsi oyunlarina karsi...bir sistem kurulmali...ve bir isaret gönderilmeli...isin özünde Ankara coktan AB vazgecti...AB kisir inek gibi....be süt var...ne buzagi...ver kasaba gitsin...Ankara daha cok is bitirici ziyniyetlerle calismak istiyor..ve yolda aliyor.AB cildirtanda bu zaten.kendisine muhtac olmayana tahammül edemiyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2016 15:15
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar