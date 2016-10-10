Putin tarihi anlaşma için İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Putin'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Türk ve Rus ilgililer karşıladı.

Apronda kendisini bekleyen resmi plakalı araçla havalimanından ayrılan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.