Putin tarihi anlaşma için İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.
Putin'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Türk ve Rus ilgililer karşıladı.
Apronda kendisini bekleyen resmi plakalı araçla havalimanından ayrılan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.
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AB ABD sinsi oyunlarina karsi...bir sistem kurulmali...ve bir isaret gönderilmeli...isin özünde Ankara coktan AB vazgecti...AB kisir inek gibi....be süt var...ne buzagi...ver kasaba gitsin...Ankara daha cok is bitirici ziyniyetlerle calismak istiyor..ve yolda aliyor.AB cildirtanda bu zaten.kendisine muhtac olmayana tahammül edemiyorlar.
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