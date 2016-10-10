Putin ile Erdoğan dev zirveye birlikte katıldı

23. Dünya Enerji Kongresi İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kongrenin yapıldığı salona birlikte geldi. Dünyanın pek çok ülkesinden üst düzey katılımın sağlandığı zirvenin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir sunumun yapıldığı zirve, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başladı.
ZİRVE ÖNCESİ SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Zirvenin başlamasına dakikalar kala Putin, Aliyev ve Erdoğan'ın samimi sohbetleri de gözlerden kaçmadı.
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Reis ..ah koca reis , Allah seni başımızdan eksik etmesin.. ömrüne ömür katsın..
işte budur
ABD lilerle böyle bir görüntü verebilirmisiniz.tabiki hayır ABD herzaman ikiyüzlü ve samimiyetsiz oysa RUSYA bize daha yakın.AMMA biz ikisinede Güvenmeyelim.Dünya lideri RTE.
demin yazdim....baska yorumda...AB cildirtan kare bu.
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