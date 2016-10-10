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ile dev zirveye birlikte katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile birlikte 23. Dünya Enerji Kongresi'nin açılışının yapıldığı salona geldi.

Putin ile Erdoğan dev zirveye birlikte katıldı
23. Dünya Enerji Kongresi İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir kongrenin yapıldığı salona birlikte geldi. Dünyanın pek çok ülkesinden üst düzey katılımın sağlandığı zirvenin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham , Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir sunumun yapıldığı zirve, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

ZİRVE ÖNCESİ SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Zirvenin başlamasına dakikalar kala Putin, Aliyev ve Erdoğan'ın samimi sohbetleri de gözlerden kaçmadı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 14:37
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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KADIR KADIR

Reis ..ah koca reis , Allah seni başımızdan eksik etmesin.. ömrüne ömür katsın..

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evet0
hayır0
cevapla 10.10.2016 17:06
&#246;zer özer

işte budur

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evet2
hayır0
cevapla 10.10.2016 16:58
milletim milletim

ABD lilerle böyle bir görüntü verebilirmisiniz.tabiki hayır ABD herzaman ikiyüzlü ve samimiyetsiz oysa RUSYA bize daha yakın.AMMA biz ikisinede Güvenmeyelim.Dünya lideri RTE.

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evet3
hayır0
cevapla 10.10.2016 15:50
taka41 taka41

demin yazdim....baska yorumda...AB cildirtan kare bu.

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evet6
hayır0
cevapla 10.10.2016 15:16
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