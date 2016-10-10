  1. Şemdinli şehitlerine veda

ertelendi

tarafından özel harekat polisi alımı için 10 Ekim'de yapılacağı duyurulan başvurular, teknik sorunlar nedeniyle ileri bir tarih ertelendi.

Özel harekatçı alımında değişiklik

, özel harekat polisi olmak isteyen adayların başvurularıyla ilgili bir duyuru yayımladı:

"Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne Özel Harekat polisi yetiştirmek üzere 10.000 erkek öğrenci adayı alınacağı ve Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak online başvuruların 10 Ekim 2016 başlayacağı bildirilmiştir.

Ancak bilgi işlem sisteminde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ön başvurular 17 Ekim 2016 tarihine ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 10:42
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