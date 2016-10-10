PKK'lı kalleşlerden AK Parti'li başkana alçak saldırı

AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında ilçe merkezinin çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunan Aktert'e teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Aktert olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Aktert'in geçen yıl da teröristlerce iş yerine silahlı saldırıda bulunulduğu ve sık sık tehdit edildiği öğrenildi.



