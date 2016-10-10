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PKK'lı kalleşlerden AK Parti'li başkana alçak saldırı

Diyarbakır'ın , iş yerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

PKKlı hainler bir AK Partili başkanı daha şehit etti

, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında ilçe merkezinin çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunan Aktert'e teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Aktert olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Aktert'in geçen yıl da teröristlerce iş yerine silahlı saldırıda bulunulduğu ve sık sık tehdit edildiği öğrenildi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 00:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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murat murat

hani chp nerede pkk yı kınama filan yok ak partiye destekte yok hdp lilere işit katletse chp hemen bizde hdp liyiz derdi meydanları doldururdu

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cevapla 11.10.2016 00:51
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