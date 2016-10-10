PKK kendisine muhalif siyasetçileri katlediyor

Güvenlik güçlerinin kırsaldaki ve şehirlerdeki kararlı operasyonlarıyla ağır darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK, kanlı saldırılarında asker, polis ve sivillerin yanı sıra kendisine muhalif siyasetçileri de hedef alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK, yaşamı hiçe sayan saldırılarını 7 Haziran 2015'te gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinin ardından artırdı. Bölücü terör örgütü, saldırılarında sivillerin ve güvenlik güçlerinin yanı sıra kendisine muhalif siyasetçileri de hedef aldı.

AK Parti ve HÜDA PAR binalarına yönelik çok sayıda bombalı saldırı düzenleyen, yollara el yapımı patlayıcılar yerleştiren, yol kesip siyasi parti mensuplarını kaçıran ve sürekli tehdit eden PKK'lı teröristler, tehdit ve baskılara rağmen yörede çalışmalarını sürdüren bazı siyasetçileri de katletti.

Örgütün elebaşılarının kendileri gibi düşünmeyen siyasetçilerin hedef alınacağını açıklamasının ardından PKK'lı teröristler, siyasetçilere yönelik kanlı saldırılarını daha da artırdı.

Terör örgütünün yayın organlarında siyasi partiler ve siyasetçileri hedef gösteren haberlerin yayınlanmasının ardından PKK'lı teröristler, AK Parti Beytüşşebap İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman ve 1 Kasım 2015'te Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak'ı öldürdü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Diyarbakır'daki aile mezarlığının çevresine Kurban Bayramı öncesinde patlayıcı tuzaklayan PKK, son olarak dün Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'yu evinde çocuklarının gözü önünde katletti.

PKK'nın siyasetçilere yönelik saldırılarından bazıları

Güvenlik güçlerinin kırsaldaki ve şehirlerdeki kararlı operasyonlarıyla ağır darbe yiyen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aşiretlerin liderlerinin ve yöre halkının büyük tepkisiyle karşılaşan PKK'nın siyasetçilere yönelik son dönemdeki saldırılarından bazıları şöyle:

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Haziran 2010'da, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uçar'ın Eski Kışla Mahallesi'ndeki evinin balkonuna, terör örgütü PKK mensuplarınca el bombası atıldı. Can kaybının olmadığı patlamada, evde hasar oluştu.

- AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı 46 yaşındaki Hayrullah Tanış, 2 Temmuz 2012'de Van'daki evine geldiği sırada terör örgütü PKK üyesi silahlı 3 kişi tarafından kaçırıldı. Tanış, 24 Ağustos'ta serbest bırakıldı.

- Hakkari'de iki dönem AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten avukat Mecit Tarhan, 3 Eylül 2012'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldı. Tarhan, 5 Ekim 2012'de serbest bırakılarak Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

- Van'da seçim çalışması yürüten aralarında AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı Zeki Karakuş'un da bulunduğu 5 kişi, 16 Mart 2014'te taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. AK Partililerin içinde bulunduğu araçların camlarının kırıldığı saldırıda, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

- Terör örgütü PKK üyeleri, 17 Nisan 2014'te Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında, aralarında Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardı beldesinin eski Belediye Başkanı Abit Doğruer'in de bulunduğu 4 kişiyi kaçırdı. Doğruer ve beraberindekiler, 20 Nisan'da serbest bırakıldı.

- Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kıyı köyünde PKK'lılar, 17 Mayıs 2014'te HÜDA PAR üyesi Mikail ve Ali Ayık'ı kaçırmak isteyince örgüt üyeleri ve köylüler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonucu, aralarında Ali ve Mikail Ayık'ın bulunduğu 3 kişi yaralandı.

- Van'da, HÜDA PAR'a yakınlığıyla bilinen 66 yaşındaki Mehmet Latif Şener isimli esnaf, 17 Ekim 2014'te evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şener'i öldürdükten sonra terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna kaçmak isterken yakalanan iki terörist, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

- AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Servet Tutkun, 5 Haziran 2015'te teröristlerce kaçırılıp darbedildikten sonra aynı gün serbest bırakıldı. Tutkun'un avukatlarının suç duyurusu üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

- AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya'nın, kardeşi Şahin Çetinkaya ve beraberindeki bir kişiyle Erzurum'dan Şanlıurfa'ya giderken içinde bulundukları otomobil, 29 Mart 2016'da Bingöl'ün Genç ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasında terör örgütü PKK üyeleri tarafından durduruldu, Salih Zeki Çetinkaya'yı yanlarına alarak kaçıran teröristler, kardeşi ile yanlarındaki kişiyi ise serbest bıraktı. Çetinkaya da 2 gün sonra teröristlerin uyumasından yararlanarak kaçmayı başardı.

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 13 Ağustos 2016'da, yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'ın cesedi bulundu.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eski korucu derneği başkanının oğlu ve AK Parti üyesi Menderes Özer (29), 1 Eylül 2016'da terör örgütü mensuplarınca aracından indirilerek kaçırıldıktan sonra öldürüldü

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül 2016'da Tepe Mezarlığı'na giden stabilize yol üzerindeki bidonda 240 kilogram, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 noktada da 8 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne infilaklı fitille irtibatlandırılmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. 640 kilogramlık patlayıcılar, kabirlere zarar verilmeden imha edildi.

- 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde evinin önünde 14 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

- AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, 9 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce çocuklarının gözü önünde katledildi.