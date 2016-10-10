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Paralel yamuk üçgen olmasın

Paralel yamuk üçgen olmasın
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitelerin artık paralel yapı ile anılmamasını talep etti. Basına konuşan Özen, "Artık normalize olmaya başlamalıyız. Üniversiteler artık üniversite olmalı ve onun bilincine varmalı. Artık herkes kendi işine dönmeli. Bizim üniversitelerimiz paralel, üçgen, yamuk gibi geometrik şekillerle anılmasın artık" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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