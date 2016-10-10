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Otomobil fiyatına

Otomobil fiyatına güvercin
Malatya'da yetiştirilen 'bol paça' ler, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Süs güvercini olarak da bilinen bu kuşun çifti neredeyse araba fiyatına satılıyor. Çifti 15 bin dolardan satılan bu güvercinlere yurt içi ve dışından talep yağıyor. Yunus Şaşmaz, gümrük sorunu nedeniyle birçok talebe cevap veremediklerini söylüyor.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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