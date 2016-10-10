  1. Kalp krizini şaka sandı!
  2. Can’ından oluyordu!

Örnek kaynana

Örnek kaynana
Manisa'da "Gelin-kaynana anlaşamaz" inanışı yıkıldı. 2 çocuk annesi Özlem Bayrak, üçüncü çocuğuna hamileyken eşi Fatih Bayrak tarafından ortada bırakıldı. Özlem Bayrak, kendisini terk eden eşinden bir daha haber alamadı. Talihsiz kadına kayınvalidesi Nafiye Bayrak (54) sahip çıktı. 11 gün önce doğan üçüncü çocuğuna şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adını veren Bayrak, 3 çocuğuyla birlikte kayınvalidesinin evinde yaşamaya başladı. Gelini ve torunlarına eşinden kalan bin TL'lik maaşla bakmaya çalışan Nafiye Bayrak, yardım çağrısı yaptı.
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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