  1. Dur durak bilmiyor
  2. Kendini balkona astı

Ölümden kaçamadı

Ölümden kaçamadı
Suriye'deki iç savaştan ailesiyle kaçarak, Adana'ya gelen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Dün Remzi Alpkıray'ın kullandığı otomobil, annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmud Elhazauri'ye (4) çarptı. Hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı. Oğlunun cenazesini teslim alan baba Reşid Elhazauri, "Oğlum, eşim Nayfa'nın elini bırakarak, yola koşmuş. Şoförün hatası yok, şikayetçi olmadık." diye konuştu.
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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