Ölümden kaçamadı

Suriye'dekiiç savaştan ailesiylekaçarak, Adana'yagelen 4 yaşındakiçocuk, otomobilinçarpması sonucuyaşamını yitirdi. DünRemzi Alpkıray'ınkullandığı otomobil,annesinin elinibırakarak yolunkarşısına geçmeyeçalışan MahmudElhazauri'ye (4) çarptı. Hemen hastaneyekaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Sürücüise gözaltına alındı. Oğlunun cenazesini teslimalan baba Reşid Elhazauri, "Oğlum, eşimNayfa'nın elini bırakarak, yola koşmuş. Şoförünhatası yok, şikayetçi olmadık." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.