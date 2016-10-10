Mücadele sürecek

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen istişare toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, Hakkari Şemdinli'de meydana gelen terör saldırısına değinerek önemli bilgiler verdi. "Şemdinli'de maalesefalçak terör örgütünün canlıbomba saldırısı neticesindeşehitlerimiz var. Sivilhalktan hayatını kaybedenvatandaşlarımız var" diye konuştu.
5 TON PATLAYICI İLE... Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Canlı bomba, 5ton patlayıcı yüklü kamyonetile kontrol noktasına saldırıdüzenlemiştir. Türkiye'nin her türlü terör örgütü ile mücadelesi kararlılıkla sürecektir. Ülkemizin geleceğini karartmaya gayret eden terör mihraklarından memleketi kurtarmak için elimizden gelen bütün çalışmaları sürdüreceğiz..." Son dönemde kırsal bölgede yapılan operasyonlarda üstün başarı kazanıldığını vurgulayan Yıldırım, "Operasyonlardakiüstün başarı, terör örgütünüciddi anlamda gücünüve imkan kabiliyetinikısıtlamıştır" diye konuştu.
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Kanlıörgüt, can havliyle buve buna benzer intihareylemleri yapma gayretiiçerisine girmiştir. İnşallah bunların da üstesinden geleceğiz. Birçok yerde buve benzer hazırlıklar olayolmadan önlenebilmektediristihbarat bilgileri ve alınantedbirlerle. Ancak bazen de böyle hadiseler yaşamaktayız. Türkiye'nin terörle, bölücü terörle, DEAŞ'la ve her türlü terör örgütüyle mücadelesi kararlılıkla sürecek. Terör mihraklarından memleketi, milleti kurtarmak için elimizden gelen bütün çalışmaları sürdüreceğiz."
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