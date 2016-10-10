  1. İlk ders FETÖ
  2. Terörü bitireceğiz

Mücadele sürecek

Başbakan Binali Yıldırım Şemdinli’deki kalleş saldırıyı lanetledi. “Türkiye’nin her türlü terör örgütüyle mücadelesi kararlılıkla sürecek” dedi.

Mücadele sürecek
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen istişare toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, Hakkari Şemdinli'de meydana gelen terör saldırısına değinerek önemli bilgiler verdi. "Şemdinli'de maalesef alçak terör örgütünün canlı bomba saldırısı neticesinde şehitlerimiz var. Sivil halktan hayatını kaybeden vatandaşlarımız var" diye konuştu.

5 TON PATLAYICI İLE...
şöyle devam etti: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Canlı bomba, 5 ton patlayıcı yüklü kamyonet ile kontrol noktasına saldırı düzenlemiştir. Türkiye'nin her türlü terör örgütü ile mücadelesi kararlılıkla sürecektir. Ülkemizin geleceğini karartmaya gayret eden terör mihraklarından memleketi kurtarmak için elimizden gelen bütün çalışmaları sürdüreceğiz..." Son dönemde kırsal bölgede yapılan operasyonlarda üstün başarı kazanıldığını vurgulayan Yıldırım, "Operasyonlardaki üstün başarı, terör örgütünü ciddi anlamda gücünü ve imkan kabiliyetini kısıtlamıştır" diye konuştu.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Kanlı örgüt, can havliyle bu ve buna benzer intihar eylemleri yapma gayreti içerisine girmiştir. İnşallah bunların da üstesinden geleceğiz. Birçok yerde bu ve benzer hazırlıklar olay olmadan önlenebilmektedir istihbarat bilgileri ve alınan tedbirlerle. Ancak bazen de böyle hadiseler yaşamaktayız. Türkiye'nin terörle, bölücü terörle, DEAŞ'la ve her türlü terör örgütüyle mücadelesi kararlılıkla sürecek. Terör mihraklarından memleketi, milleti kurtarmak için elimizden gelen bütün çalışmaları sürdüreceğiz."
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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