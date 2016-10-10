Mektubunda, terör saldırısını en sert şekilde kınadığını belirten Merkel, ''Sayın Başbakan, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda meydana gelen terör saldırısını dehşet içinde haber aldım. Teröristler yeniden Türk güvenlik güçlerine karşı sinsi bir şiddet eylemi gerçekleştirerek, sivillerin de ölmesine ve yaralanmalarına yol açtılar. Dünkü saldırıyı şiddetle kınıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Mektubunda düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve aileleriyle beraber olduğunu vurgulayan Merkel, ''Sizden ricam aile yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletmenizdir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Angela Merkel, yaralılara da acil şifalar dilediğini bildirdi.