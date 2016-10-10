Köşk’te cinayet

Korkunç olay dün Aydın'da yaşandı. Otomobili ile seyir halinde olan Mustafa Turhan'ı (39) takip eden motosikletin sürücüsü, aracından inen Turhan'a kurşun yağdırdı. Saldırgan kaçtı. Başından vurulantalihsiz adam ise kanlar içinde yereyığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olayyerine giden ekipler kasaplıkyaptığı öğrenilen Turhan'ın hayatınıkaybettiğini belirledi. Mustafa Turhan'ı, otomobilinde pompalı av tüfeğiyle başından vurarak öldüren motosikletli, maskeli saldırganın 34 yaşındaki Ertuğrul E. olduğu belirlendi. Suç aletiyle polis tarafından yakalanan katil zanlısı suçunu itiraf edip, Turhan'ı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğünü dile getirdi.
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