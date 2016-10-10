Köşk’te cinayet

Korkunç olay dün Aydın'da yaşandı. Otomobili ile seyir halinde olan Mustafa Turhan'ı (39) takip eden motosikletin sürücüsü, aracından inen Turhan'a kurşun yağdırdı. Saldırgan kaçtı. Başından vurulan talihsiz adam ise kanlar içinde yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler kasaplık yaptığı öğrenilen Turhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Turhan'ı, otomobilinde pompalı av tüfeğiyle başından vurarak öldüren motosikletli, maskeli saldırganın 34 yaşındaki Ertuğrul E. olduğu belirlendi. Suç aletiyle polis tarafından yakalanan katil zanlısı suçunu itiraf edip, Turhan'ı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğünü dile getirdi.