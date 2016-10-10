Koca dehşeti

Aydın'da bir kargo şirketinde çalışan Nazmi Zeybek (35) ile eşi Senem Zeybek (22) arasında bir süre önce tartışma çıkınca, bir çocuk annesi genç kadın Efeler mahallesinde oturan annesi Saniye Özdemir'in (45) evine döndü. Telefonla birkaç kez barışmak için aradığı eşinin teklifleri reddetmesi üzerine önceki akşam kayınvalidesinin evine giden Nazmi Zeybek, bir kez daha barışma teklifinde bulundu. Ancak genç kadın yine reddetti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Nazmi Zeybek, eşi ve kayınvalidesini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırgan koca kaçarken, silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarıyla eve gelen polis ve 112 acil servis ekipleri, annekızın öldüğünü belirledi. Cesetler, Nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken, zanlı koca ise dün İzmir'de polise teslim oldu.



Hüseyin ÇALIŞKAN