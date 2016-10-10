  1. Ölümden kaçamadı
  2. Köşk’te cinayet

Kendini balkona astı

Kendini balkona astı
İzmir'de dün psikolojik sorunları olan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Göktepe, evinin balkonunda bulunan demire bağladığı iple . Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asılı bulunduğu yerden indirilen Göktepe'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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