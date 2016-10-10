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ni şaka sandı!

Kalp krizini şaka sandı!
Konya'da yaşayan Arif Renkyorgancı (41), kolunda uyuşma nedeniyle gittiği hastanede kalbindeki damarların tıkalı olduğunu öğrendi. Efor testi sırasında bayılan Renkyorgancı kalp krizi geçirdi. Ancak kriz geçirdiğine kimse ikna edemedi. Doktorların kendisine şaka yaptığını sanan hasta, tüm ısrarlara rağmen hastaneyi terk etti. Eşi Saliha Renkyorgancı'nın ısrarları üzerine tekrar hastaneye giden Renkyorgancı, hemen ameliyat edildi. Bypass ameliyatıyla hayata tutunan Arif Renkyorfancı, "Az kalsın ölecektim" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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