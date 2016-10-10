Kalp krizini şaka sandı!

Konya'da yaşayan Arif Renkyorgancı(41), kolunda uyuşma nedeniyle gittiği hastanede kalbindeki damarlarıntıkalı olduğunu öğrendi. Efor testi sırasında bayılan Renkyorgancı kalp krizi geçirdi. Ancak kriz geçirdiğine kimse ikna edemedi. Doktorların kendisineşaka yaptığını sanan hasta, tüm ısrarlararağmen hastaneyi terk etti. Eşi Saliha Renkyorgancı'nın ısrarları üzerine tekrar hastaneye giden Renkyorgancı, hemen ameliyat edildi. Bypass ameliyatıyla hayata tutunan Arif Renkyorfancı, "Az kalsın ölecektim" dedi.
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