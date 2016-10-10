  1. Eş muhtar!
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’li Umut

İsviçre’li Umut
Hakkari'de bir süre önce 6 aylık yavru sokak köpeğine araba çarptı. Kaza sonrası belinde ve ayaklarında kırıklar oluşan , Bitlis'te hayvanlar için yapılan rehabilitasyon merkezine götürüldü. Burada fizik tedavisi uygulanan minik köpeğe 'Umut' ismi verildi. Tedavi sonrası iyileşen Umut için sosyal medya üzerinden sahip arandı. 'de yaşayan Tamara Gmür isimli bir kadın ise Umut'u sahiplenmek için harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Şenpolat, "Köpeği Tamara Gmür isimli bir kadın sahiplendi. Ölmek üzere olan bir canı hayata kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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