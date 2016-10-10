İsviçre’li Umut

Hakkari'de bir süre önce 6 aylık yavru sokak köpeğine araba çarptı. Kaza sonrası belinde ve ayaklarında kırıklar oluşan köpek, Bitlis'te hayvanlar için yapılanrehabilitasyon merkezine götürüldü.Burada fizik tedavisi uygulanan minikköpeğe 'Umut' ismi verildi. Tedavi sonrası iyileşen Umut için sosyal medya üzerinden sahip arandı. İsviçre'de yaşayan Tamara Gmür isimli bir kadın ise Umut'u sahiplenmek için harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Şenpolat, "Köpeği TamaraGmür isimli bir kadın sahiplendi. Ölmeküzere olan bir canı hayata kavuşturmanınmutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
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