İlk ders FETÖ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kastamonu'da 17. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışını yaparak ilk siyaset dersini verdi. Kılıç, 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbe girişimine karşı duruşun bir geçmişi olduğunu belirtti. "60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 97'de, 28 Şubat döneminde yaşananların hafızası bizi 15 Temmuz gecesi sokakta direnmeye götüren en önemli hususlardan biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dava için taşın altına başını ve gövdesini koymuştur. Ama sizin de bizim de görevimiz o yükü bir gram dahi olsa azaltabilecek çalışmalar yapmaktır" dedi.
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