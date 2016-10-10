  1. Genç acı
  2. Mücadele sürecek

İlk ders FETÖ

İlk ders FETÖ
Gençlik ve Spor Bakanı , Kastamonu'da 17. Dönem 'nin açılışını yaparak ilk siyaset dersini verdi. Kılıç, 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbe girişimine karşı duruşun bir geçmişi olduğunu belirtti. "60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 97'de, 28 Şubat döneminde yaşananların hafızası bizi 15 Temmuz gecesi sokakta direnmeye götüren en önemli hususlardan biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dava için taşın altına başını ve gövdesini koymuştur. Ama sizin de bizim de görevimiz o yükü bir gram dahi olsa azaltabilecek çalışmalar yapmaktır" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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