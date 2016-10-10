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İlk anlaşma imzalandı!

Dünya Enerji Zirvesi için İstanbul'da bulunan Venezuela ile ilk enerji anlaşmamız imzalandı.

İlk anlaşmamız imzalandı!

Dünya Enerji Zirvesi için İstanbul'da bulunan ülke ve enerji liderleri Cumhurbaşkanı tarafından da kabul ediliyorlar. Bu anlamda zirve ilk meyvesini verdi ve Venezuela ile ilk enerji anlaşmamız imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros'u kabul etti. Saat 10.40'da başlayan görüşme yaklaşık birbuçuk saat saat basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmede iki ülkenin enerji bakanları da yer alırken, enerji alanında da anlaşması imzalandı.

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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 14:12
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