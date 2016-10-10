Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun teröristler tarafından evinin önünde düzenlenensilahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin, "Allah'ın izniyle hiçbir güç AK Parti kadrolarının sesini kesemeyecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Muştu'nun evinin önünde teröristlerce şehit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dava arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Vanlılara başsağlığı diliyorum. Allah'ın izniyle hiçbir güç AK Parti kadrolarının sesini kesemeyecektir. Bu aziz vatan terör örgütlerine teslim olmayacaktır."