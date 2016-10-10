H'arap' etti!

Yarış dünyasının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Jokey Ömer Kaya'nın Ankara 75. YılHipodromu'nda bindiği Beybaranadlı Arap atının tökezlemesisonucu altında kalması ve ağırşekilde yaralanmasının yankılarısürüyor. TAKVİM'in talihsiz jokey Kaya'nın geçirdiği kaza sonrası yaptığı araştırmalarda, yarış dünyası ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle kış aylarındayaşanabilecek at yarışı kazalarınadikkat çekerek, kum ve çimpistlerinin bakımsız olduğunu, kazaların birçoğunun da bu nedenle yaşandığını iddia etti. Ancak İstanbul, İzmir, Ankara,Adana ve diğer illerdeki yarış uzmanları ile yaptığımız görüşmeler sonrası kazalara Arap atlarının neden olduğu görüşü ortaya çıktı.
DUBAİ'DE YASAKLANDI
Yarış camiasında özellikle isimlerinin verilmesini istemeyen uzmanlar, dünyanın birçok ülkesinde Arap atı ile yarışların sona erdirildiğini söyledi. "Dubai'de bile Arap atıile yapılan yarışlarason verildi" diyen uzmanlar, olay yaratacak şu açıklamayı yaptı:
YÜKLENMEYE GELMİYOR...
"Artık Dubai'de yılda sadece bir kez Arap atı ile yarış yapılıyor. O da 'nostalji olsun' diye düzenleniyor. Türkiye'de meydana gelenkazalardaki tüm atlar Arap atı. Çünkü Arap atları hız, yani yarış atı değil. Bu hayvanlara fazlayüklenildiğinde ya çatlıyorlar yada en ufak bir pist bozukluğundatökezliyorlar. Bu durumun mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor."
DUALAR JOKEYÖMER KAYA İÇİN ANKARA'daki yarışta Beybaranadlı Arap atının altında kalarak beyinkanaması geçiren jokey Ömer Kayauyutulmaya devam ediyor. Kaya'nındurumunun ciddiyetini koruduğunusöyleyen doktorlar, kanamanındurdurulmasına çalıştıklarını,ardından operasyona kararverileceğini belirtiyor. Ömer Kaya'nınyakınları, "Umudumuzu yitirmedik.İyileşeceğine inanıyoruz" diyor.
SABIKA DOSYALARI KABARIK
Ömer Kaya: Beybaran adlı Arap atıyla geçen hafta kaza geçirdi. Yoğun bakımda.
Yalçın Akağaç: 2012'de Sarraf isimli atıyla kaza geçirip felç oldu.
Müslüm Tumbul: 2007 yılında Latifhan isimli Arap atının devrilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Hakan Yıldız: Arin adlı Arap atından düşerek köprücük kemiği kırıldı.
Kafkaslı adlı safkan Arap atı sahibi Ramazan Kaya'nın özel çiftliğinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü.
Turbo adlı Arap atı da 'tendinit' teşhisi sonrası hayatını kaybetti.
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