  1. Yarış dünyası yasta
  2. PKK'nın sesi CHP!

H'arap' etti!

Tökezleyen atının altında kalarak beyin kanaması geçiren ’nın hayati tehlikesi sürerken; camia Arap atlarını sorumlu tuttu: Bunlar yarış atı değil...

Harap etti!
Yarış dünyasının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Jokey 'nın Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda bindiği Beybaran adlı Arap atının tökezlemesi sonucu altında kalması ve ağır şekilde yaralanmasının yankıları sürüyor. TAKVİM'in talihsiz jokey Kaya'nın geçirdiği kaza sonrası yaptığı araştırmalarda, yarış dünyası ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle kış aylarında yaşanabilecek at yarışı kazalarına dikkat çekerek, kum ve çim pistlerinin bakımsız olduğunu, kazaların birçoğunun da bu nedenle yaşandığını iddia etti. Ancak İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve diğer illerdeki yarış uzmanları ile yaptığımız görüşmeler sonrası kazalara Arap atlarının neden olduğu görüşü ortaya çıktı.

DUBAİ'DE YASAKLANDI
Yarış camiasında özellikle isimlerinin verilmesini istemeyen uzmanlar, dünyanın birçok ülkesinde Arap atı ile yarışların sona erdirildiğini söyledi. "Dubai'de bile Arap atı ile yapılan yarışlara son verildi" diyen uzmanlar, olay yaratacak şu açıklamayı yaptı:

YÜKLENMEYE GELMİYOR...
"Artık Dubai'de yılda sadece bir kez Arap atı ile yarış yapılıyor. O da 'nostalji olsun' diye düzenleniyor. Türkiye'de meydana gelen kazalardaki tüm atlar Arap atı. Çünkü Arap atları hız, yani yarış atı değil. Bu hayvanlara fazla yüklenildiğinde ya çatlıyorlar ya da en ufak bir pist bozukluğunda tökezliyorlar. Bu durumun mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor."

DUALAR JOKEY ÖMER KAYA İÇİN
ANKARA'daki yarışta Beybaran adlı Arap atının altında kalarak beyin kanaması geçiren jokey Ömer Kaya uyutulmaya devam ediyor. Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen doktorlar, kanamanın durdurulmasına çalıştıklarını, ardından operasyona karar verileceğini belirtiyor. Ömer Kaya'nın yakınları, "Umudumuzu yitirmedik. İyileşeceğine inanıyoruz" diyor.

SABIKA DOSYALARI KABARIK
Ömer Kaya: Beybaran adlı Arap atıyla geçen hafta kaza geçirdi. Yoğun bakımda.
Yalçın Akağaç: 2012'de Sarraf isimli atıyla kaza geçirip felç oldu.
Müslüm Tumbul: 2007 yılında Latifhan isimli Arap atının devrilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Hakan Yıldız: Arin adlı Arap atından düşerek köprücük kemiği kırıldı.
Kafkaslı adlı safkan Arap atı sahibi Ramazan Kaya'nın özel çiftliğinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü.
Turbo adlı Arap atı da 'tendinit' teşhisi sonrası hayatını kaybetti.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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