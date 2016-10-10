Gülen’i biz kontrol ediyoruz

GÜLEN'İ BİZ KONTROL EDİYORUZ: ABD, Gülen'i Türk hükümetini yönetmenin yolu olarak görüyor. ABD, Hazar Denizi çevresindeki doğal kaynakları elde etmeyi istiyor. Bu uzun zamandır stratejimizdi. CIA; Azerbeycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkeleri Gülen çevresinde toplayabileceğini düşündü. Bu yüzden uzun yıllarca Gülen'in okulları Asya'da kuruldu. Her bir okul CIA destekliydi. Bu onlara güç verdi. Türkiye'nin vekaleti Gülen tarafından kontrol ediliyordu ve biz de Gülen'i kontrol ediyorduk.
50 MİLYAR DOLAR: Gülen 50 milyar dolarlık kendi finansal kaynaklarını sağlıyor. Bu mahkeme belgelerinde geçen miktar. Bu 50 milyar dolar iş becerisi ya da eğitim geçmişiyle alakalı değil. Kendisi 3. sınıfa kadar okumuş, İngilizce bile konuşamıyor. Sahip olduğu bütün para CIA'den geldi. Bu şekilde Türkiye'de bir gazete, televizyon kanalı, kendi şirketlerini almayı başardı. Bu CIA'in parasıydı.
CIA VE GÜLEN'İN BAĞI SORGULANAMAZ: CIA'in Gülen ile olan bağlarına şüphe eden birinin tek yapması gereken, Gülen'in ABD'de kalıcı oturum iznine başvurduğunda, ona kimin destek verdiğine baksın. CIA üyesi Graham Fuller, Türkiye eski büyükelçileri Morton Abramowitz, Marc Grossman. Ve şu an ABD'deki Türk lobisini kimin yönettiğine bakın. CIA müdürü olan ismi Porter Goss da Gülen için çalışıyor. Yani Gülen ve CIA arasındaki bağı sorgulayamazsınız.
UYUŞTURUCU PARASI GÜLEN'E GİDİYOR: CIA dünya genelinde uyuşturucu ticaretinden gelen paraları istediği ülkelere yönlendirebiliyor. Bu sayede o ülkeleri kontrol ediyor ve darbeler planlıyor. Tüm parası ise uyuşturucu ticaretinden geliyor. Gülen de bunun bir parçası... VE CIA bu cahil adamı 'peygamber' gibi gösteriyor.
HILLARY GELİRSE İADE OLMAZ: Gülen şu an dünyadaki en geniş eğitim kompleksini kontrol ettiğinden, geleceğin isyancılarını yetiştiriyor. Şu an Türk hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı gelmek istediği gibi, ileride de hareketin parçası olan bütün bu insanlar Orta Asya'yı tehdit ediyor. Unutmamak gerekir ki onun lobi grupları milyonlarca doları Hillary Clinton gibi politikacılara veriyor. Eğer başkan olmayı başarırsa Hillary de Gülen'e bağlanacak. Ve Gülen'in iadesi bu durumda asla gerçekleşmez.
ONA DOKUNAN ENGELLENDİ: Ben muhtemelen Gülen'in mülküne izinsiz giren tek Amerikalı'yım. Davet edilmemiştim ve izinsiz bir şekilde kameramanla oraya girdim. İçeride bir yetkili tarafından yakalandım ve sorgulandım. Şunu gördüm ki o malikanede korunuyor. Ayrıca FBI ve İçişleri Bakanlığı onu tehlikeli olduğu için sınır dışı etmeye çalıştı. Ama onu sınır dışı etmeye yönelik her girişim CIA, Graham Fuller, Abramovitz ve Mark Goss tarafından durduruldu. Onlar hep Gülen'in ne kadar iyi olduğunu ve ABD için ne kadar önemli bir varlık olduğunu söylediler. Oysa o bir yapışkan.
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