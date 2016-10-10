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Görsel şölen

Yöresel kıyafetlerle ’daki müsabakalarına katılan yüzlerce sporcu, izleyenlere tam bir görsel şölen sundu.

Görsel şölen
Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde düzenlenen geleneksel müsabaka ve şenliklerin olan Etrac'ın 8'incisi (Avrasya Uluslararası Geleneksel Okçuluk Müsabakaları) tam bir görsel şölene büründü. 19 ülkeden 600 yerli, 120 yabancı sporcunun katıldığı müsabakalarda kılıç kalkan, folklor ve mehter gösterileri düzenlendi. Yöresel kıyafetleriyle yarışan sporcular büyüledi. Şovları ile ünlü Kırgız süvari okçularının gösterileri ayakta alkışlandı. Festival havasında geçen müsabakalarda kadın sporcular da erkeklerden geri kalmadı. Güzellikleriyle dikkat çeken kadın sporcular, atıcılıktaki tüm maharetlerini gösterdi. 3 gün süren ve dün sona eren müsabakalarda Türkiye'de ilk kez Çevgan yani Batılılar'ın 'Polo' dediği Orta Asya sporunun gösteri müsabakası, atlı okçuluk, atlı akrobasi, atlı cirit ve bir Orta Asya sporu olan 'Gökbörü' sporu da ilk kez 'da seyirciler ile buluştu.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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