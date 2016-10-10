Görsel şölen

Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde düzenlenen geleneksel okçuluk müsabaka ve şenliklerin olan Etrac'ın 8'incisi (AvrasyaUluslararası GelenekselOkçuluk Müsabakaları) tam bir görsel şölene büründü. 19 ülkeden 600 yerli, 120 yabancı sporcunun katıldığı müsabakalarda kılıçkalkan, folklor vemehter gösterileri düzenlendi. Yöresel kıyafetleriyle yarışan sporcular büyüledi. Şovları ile ünlü Kırgız süvariokçularının gösterileri ayakta alkışlandı. Festival havasında geçen müsabakalarda kadın sporcular da erkeklerden geri kalmadı. Güzellikleriyle dikkatçeken kadın sporcular, atıcılıktaki tüm maharetlerini gösterdi. 3 gün süren ve dün sona eren müsabakalarda Türkiye'de ilk kez Çevgan yani Batılılar'ın 'Polo' dediği Orta Asya sporunun gösteri müsabakası, atlı okçuluk, atlı akrobasi, atlı cirit ve bir Orta Asya sporu olan 'Gökbörü' sporu da ilk kez Adana'da seyirciler ile buluştu.
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