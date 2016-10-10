İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamlayan 28 yaşındakiBerrak Genç, kariyerine yurtdışında devam etmek için Avustralya'yagitti. Burada kendisine yeni bir hayat kurdu. Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. Soyadı gibi genç ve hayat dolu olan Berrak Genç, adeta spor aşığıydı. Doktorların uyarılarına rağmen yaşamını yoğun tempoda sürdürmeye devam etti. Halter, yüzmeve futbolla ilgilenen Genç, sonolarak Japonya'da bin 370 metreyükseklikteki bir dağa tırmandı. Ancak genç kadının kalbi bu yoğun tempoya dayanamadı. Geçtiğimiz günlerde çalıştığı iş yerinde kalp krizi geçiren Berrak Genç hayata gözlerini yumdu. Zamansız gelen ölüm haberini alan ailesi ve arkadaşları yasa boğuldu. Genç'in cenazesi dün Avustralya'danTürkiye'ye getirildi. Kızının dört dil bildiğini ve bu yaşına kadar kendi ayaklarının üzerinde durduğunu söyleyen Baba Feridun Genç, "Kızım ölmeseydi Avusturalya vatandaşlığı yemini edecekti. Ölümü üzerine belediye kentteki bir alanı adına tahsis etti, bir sokağa da adını vermek için mecliste teklif hazırlandı. Berrak kelimesindeki yan yana iki "R" harfinin İngilizce zor telaffuz edildiği için kendisine 'Lütuf' anlamanı gelen 'Grace' ismini vermişlerdi. Cenazesinde 350'den fazlaarkadaşının ellerinde Berrak'ınresimleri ve mumları ile birlikteağladıklarını gördüm. Çok seviliyordu. Berrak kısacık ömründe çok şey yaptı. Son olarak hukuk eğitimine başlamıştı'' diyerek duygularını dile getirdi. Berrak Genç'in cenazesi dün gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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