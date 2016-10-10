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Genç acı

Bilgisayar Mühendisi spora aşıktı. Doktorların tüm uyarılarına aldırmadı. Kalbi yüksek tempoya dayanamayıp rahatsızlandı. geçiren talihsiz kız, hayata gözlerini kapadı...

Genç acı
İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamlayan 28 yaşındaki Berrak Genç, kariyerine yurt dışında devam etmek için Avustralya'ya gitti. Burada kendisine yeni bir hayat kurdu. Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. Soyadı gibi genç ve hayat dolu olan , adeta spor aşığıydı. Doktorların uyarılarına rağmen yaşamını yoğun tempoda sürdürmeye devam etti. Halter, yüzme ve futbolla ilgilenen Genç, son olarak Japonya'da bin 370 metre yükseklikteki bir dağa tırmandı. Ancak genç kadının kalbi bu yoğun tempoya dayanamadı. Geçtiğimiz günlerde çalıştığı iş yerinde geçiren Berrak Genç hayata gözlerini yumdu. Zamansız gelen ölüm haberini alan ailesi ve arkadaşları yasa boğuldu. Genç'in cenazesi dün Avustralya'dan Türkiye'ye getirildi. Kızının dört dil bildiğini ve bu yaşına kadar kendi ayaklarının üzerinde durduğunu söyleyen Baba Feridun Genç, "Kızım ölmeseydi Avusturalya vatandaşlığı yemini edecekti. Ölümü üzerine belediye kentteki bir alanı adına tahsis etti, bir sokağa da adını vermek için mecliste teklif hazırlandı. Berrak kelimesindeki yan yana iki "R" harfinin İngilizce zor telaffuz edildiği için kendisine 'Lütuf' anlamanı gelen 'Grace' ismini vermişlerdi. Cenazesinde 350'den fazla arkadaşının ellerinde Berrak'ın resimleri ve mumları ile birlikte ağladıklarını gördüm. Çok seviliyordu. Berrak kısacık ömründe çok şey yaptı. Son olarak hukuk eğitimine başlamıştı'' diyerek duygularını dile getirdi. Berrak Genç'in cenazesi dün gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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