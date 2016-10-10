  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine ziyaret
  2. Formulaz İstanbul’da

Gelin-damadın kurs aşkı

Gelin-damadın kurs aşkı
Aydın'ın kurs aşkı Karacasu İlçesinde Avcılık ve Atıcılık Kursu'na giden Nafiz-Fatma Şavk çifti, düğün tarihi kurs saatine denk gelince gelinlik-damatlıkla kursa koştu. Çifti gören kursiyer arkadaşları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gelin-damatlıkla saat 20.00-21.30 arasında kursa katılan çift, ardından düğün salonuna gitti. "Devamsızlık yapmak istemedik" dedi.
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar