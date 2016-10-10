Formulaz İstanbul’da

Karadeniz'in hırçın coğrafyasının çocukluk eğlencesi 'Formulaz' yarışları bu kez İstanbul Sarıyer sırtlarında hayat buldu. Kırılan tekerlekler, küçük kazalara rağmen yarışı sürdürmeye devam eden yarışmacılar kimi zaman elleri kimi zaman ayaklarından destek alarak yarışı tamamladı. Tahta arabalarla yapılan yarışlara manken Tuğba Özay da katıldı. Tuğba Özay gösteri sürüşü için çıktığı parkurda heyecanını gizleyemedi.