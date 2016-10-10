  1. Gelin-damadın kurs aşkı
  2. Banker Bilo gerçek oldu

İstanbul’da

Formulaz İstanbul’da
Karadeniz'in hırçın coğrafyasının çocukluk eğlencesi 'Formulaz' yarışları bu kez İstanbul Sarıyer sırtlarında hayat buldu. Kırılan tekerlekler, küçük kazalara rağmen yarışı sürdürmeye devam eden yarışmacılar kimi zaman elleri kimi zaman ayaklarından destek alarak yarışı tamamladı. Tahta arabalarla yapılan yarışlara manken Tuğba Özay da katıldı. Tuğba Özay gösteri sürüşü için çıktığı parkurda heyecanını gizleyemedi.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar