Fırat Kalkanı harekatı daha ne kadar sürecek?

Ankara, ilk etapta 5 bin kilometre kare büyüklüğündeki terör örgütlerinden arındırılmış güvenli bölge için güvenlik bütün olası tehditlere karşı alternatif planlar hazırladı. Son yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da harekâtın detayları masaya yatırıldı.

''PLAN GÜNCELLENECEK''

Fırat Kalkanı Harekatı'nın yaklaşık 2-2.5 yıl sürebileceğini belirten üst düzey bir yetkili , "Mevcut tabloda böyle bir takvim öngörülüyor. PKK, DEAŞ'ın eylemleri, terör koridoru başta olmak üzere tehditler dikkate alınarak plan güncellenecektir.

''GÜVENLİK ÇEMBERİ KORUNACAK''

TSK güvenlik bütünüyle sağlanıncaya kadar, Cerablus yeniden yaşanacak hale gelene kadar varlığını hissettirecek. Karadan ve havadan kent güvenlik çemberinde tutulacak. Küçük birlikler bu sürede burada kalacak.

İhtiyaca göre kara birlikleri sınırdan girerek önlem alabilecek. Güvenlik çemberi korunacak" değerlendirmesini yaptı.