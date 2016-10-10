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'yü soruşturen müdürde çıktı

Edirne'de /PDY soruşturmasını yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürü Engin Erdoğan, telefonunda haberleşme programının bulunmasının ardından önce açığa, ardından da gözaltına alındı.

FETÖyü soruşturen müdürde ByLock çıktı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Edirne'de /PDY'ye yönelik soruşturmayı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü 4'ncü sınıf Emniyet Müdürü Engin Erdoğan yürüttü.

Kentte darbe girişiminin ardından bir çok operasyonu yöneten ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerini de alan Engin'in yapılan soruşturmasında telefonunda haberleşme programı kullandığı belirlendi. Önce görevinden açığa alınan Engin, önceki gün de polis tarafından gözaltına alındı. Engin'in soruşturması İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdürülüyor.

18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cemaatin vakıf, öğretmen ve iş adamları derneklerine yönelik Haziran ayında düzenlenen operasyonda serbest bırakılan şüpheliler hakkında 'darbe girişimi' soruşturması başlattı. Bu kapsamda 10 gün önce aralarında esnaf ve iş adamlarının da bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Bank Asya'da hesabı olanlar için para transferleri ve hesapları inceleme altına alındı. Gelen raporlar üzerine ifade işlemleri tamamlanan 2'si kadın 18 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. İş adamı olan bir şüphelinin evinde 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 19:23
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