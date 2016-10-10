  1. 'Hiçbir güç AK Parti kadrolarının sesini kesemeyecektir'
  2. CHP Hulusi Akar'ı tehdit etti!

'nün 'izdivaç ekibi'ne

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen da 6'sı kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖnün izdivaç ekibine operasyon

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen da, örgütün "evlendirme sorumluları" olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan örgütün "evlendirme sorumlusu" olduğu öne sürülen Birsen H'nin ifadesi doğrultusunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova, Kayseri, Osmaniye, İstanbul, Ankara, Bursa, Kütahya, Şanlıurfa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün söz konusu illerde "evlendirme sorumluları" oldukları iddiasıyla 6'sı kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: , ,
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 18:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar