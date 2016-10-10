Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün "evlendirme sorumluları" olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan örgütün "evlendirme sorumlusu" olduğu öne sürülen Birsen H'nin ifadesi doğrultusunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova, Kayseri, Osmaniye, İstanbul, Ankara, Bursa, Kütahya, Şanlıurfa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün söz konusu illerde "evlendirme sorumluları" oldukları iddiasıyla 6'sı kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.