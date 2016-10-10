Samsun'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Tozlu AŞ'nin de bulunduğu 3 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri kayyum olarak atandı.

Soruşturma kapsamında, savcılık dosyada adı geçen şirketlere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 128 ve 133. maddesi uyarınca kayyum tayin edilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği kararında, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla Tozlu AŞ, Simit Center Unlu Mamüller İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Yeşildal Makine Hırdavat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne TMSF yetkililerinin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Bu arada Yeşildal Makine Hırdavat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklarından Tayfur Yeşildal'ın ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Samsun'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu 34 iş adamından 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.