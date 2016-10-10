Muğla'da önceki gün Hakan-Nursen Çokak çifti, motosikletleyola çıktı. İkili bir süre sonra kazageçirdi. Motosiklet köprü girişindekontrolden çıkarak 70 metresürüklendi. Bu sırada motosikletinarkasında bulunan talihsiz kadınköprüden aşağıya, dereye düştü. Diğersürücüler durumu sağlık ekiplerinebildirdi. Olay yerine giden ekipler,Okçuluk Federasyonu DenizliTemsilcisi Nursen Çokak'ın öldüğübelirlendi. Kazadan yaralı kurtulanHakan Çokak ise eşinin cesedininbaşında uzun süre gözyaşı döktü.
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