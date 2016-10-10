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Feci kaza

Okçuluk Federasyonu Denizli Temsilcisi Nursen Çokak, motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Feci kaza
Muğla'da önceki gün Hakan- Nursen Çokak çifti, motosikletle yola çıktı. İkili bir süre sonra kaza geçirdi. Motosiklet köprü girişinde kontrolden çıkarak 70 metre sürüklendi. Bu sırada motosikletin arkasında bulunan talihsiz kadın köprüden aşağıya, dereye düştü. Diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Okçuluk Federasyonu Denizli Temsilcisi Nursen Çokak'ın öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan Hakan Çokak ise eşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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