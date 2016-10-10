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Eş zamanlı DEAŞ saldırısı

Irak hükümeti ’daki Türk Üssü’nü hedef gösterdi PKK saldırısıyla eş zamanlı olarak DEAŞ, Başika’ya saldırdı Saldırıda Irak ordusuna ait top ve İHA imha edildi...

Eş zamanlı DEAŞ saldırısı
Irak hükümeti 62 ülkenin askerlerinin girdiği ülkesine "Türk askerini istemiyoruz" diye yaygara yaparken, Başika'daki Türk Üssü bir anda dünyanın gündemine oturdu. On binlerce kilometre öteden bölgeye asker gönderen ülkeler, terör yuvası haline gelen sınırımızı korumak için bölgeye asker gönderen Türkiye aleyhine çağrı yaparken, DEAŞ dün 'yı hedef aldı. PKK'nın Şemdinli saldırısıyla neredeyse eş zamanlı olarak Başika bölgesi yakınındaki Gedu Üssü'ne terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Irak ordusundan ele geçirdikleri topu kullanan teröristlere üsteki unsurlarca anında karşılık verildi. Karşı atışlar sonucu top mevzisi imha edildi. Üs bölgesine gönderilen insansız hava aracı da üste konuşlu Stinger füzesiyle açılan ateş sonucu düşürüldü.


ABD'nin kuklası Irak "Türkler Başika'dan çıksın" dedi. DEAŞ hemen harekete geçti.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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