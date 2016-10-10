Eş zamanlı DEAŞ saldırısı

Irak hükümeti 62 ülkenin askerlerinin girdiğiülkesine "Türk askerini istemiyoruz" diye yaygarayaparken, Başika'daki Türk Üssü bir anda dünyanıngündemine oturdu. On binlerce kilometre öteden bölgeyeasker gönderen ülkeler, teröryuvası haline gelen sınırımızıkorumak için bölgeye askergönderen Türkiye aleyhineçağrı yaparken, DEAŞ dünBaşika'yı hedef aldı.PKK'nın Şemdinli saldırısıylaneredeyse eş zamanlı olarakBaşika bölgesi yakınındakiGedu Üssü'ne terör örgütüDEAŞ tarafından saldırıdüzenlendi. Irak ordusundanele geçirdikleri topu kullananteröristlere üsteki unsurlarcaanında karşılık verildi. Karşıatışlar sonucu top mevzisiimha edildi. Üs bölgesinegönderilen insansız havaaracı da üste konuşlu Stingerfüzesiyle açılan ateş sonucudüşürüldü.
ABD'nin kuklası Irak "Türkler Başika'dan çıksın" dedi. DEAŞ hemen harekete geçti.
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