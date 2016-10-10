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Eş muhtar!
İstanbul Esenyurt'ta Huriye- Önder Ay çifti, Türkiye'nin ilk karı-koca ı olarak kayıtlara geçti. Esenyurt Belediyesi, nüfusunun fazla olması sebebiyle Yenikent Mahallesi'ni üçe böldü. Yenikent'in muhtarı Önder Ay, eşini Sultaniye Mahallesi'ne aday gösterdi. Huriye Çetin, en yakın rakibine 500 oy fark atarak koltuğu elde etti. Böylelikle çift, Türkiye'nin aynı anda çalışan ilk karı koca muhtar çifti oldu. Ay çifti, vatandaşlara hizmet ederken kullandıkları arabaya "Türkiye'nin ilk karı koca muhtarları" yazdırarak, birlikte fotoğraflarını bastırdı. İkili, birlikte çalışırken zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasa da ortak bir noktada buluşuyor.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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