Eş muhtar!

İstanbul Esenyurt'ta Huriye- ÖnderAy çifti, Türkiye'nin ilk karı-koca muhtarıolarak kayıtlara geçti. Esenyurt Belediyesi,nüfusunun fazla olması sebebiyle YenikentMahallesi'ni üçe böldü. Yenikent'in muhtarıÖnder Ay, eşini Sultaniye Mahallesi'neaday gösterdi. Huriye Çetin, en yakınrakibine 500 oy fark atarak koltuğu eldeetti. Böylelikle çift, Türkiye'nin aynı andaçalışan ilk karı koca muhtar çifti oldu.Ay çifti, vatandaşlara hizmet ederkenkullandıkları arabaya "Türkiye'nin ilkkarı koca muhtarları" yazdırarak,birlikte fotoğraflarını bastırdı. İkili, birlikteçalışırken zaman zaman görüş ayrılıklarıyaşasa da ortak bir noktada buluşuyor.
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