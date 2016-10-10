Erdoğan'ın avukatından skandal karara itiraz

Mainz Savcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın avukatının, soruşturmanın durdurulması kararına yönelik itirazın 9 Ekim 2016'da hem Mainz Savcılığı'na, hem de Koblenz Başsavcılığı'na iletildiği" ifade edildi.

Söz konusu dosyaların bundan böyle bu itiraz ile ilgili kararı verecek Koblenz Başsavcılığı'na gönderildiği belirtilen açıklamada, kararın Koblenz Başsavcılığı tarafından açıklanacağı kaydedildi.

Böhmermann, 31 Mart'ta Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okumuş, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. Maddesi uyarınca yargılanması için Türkiye, Almanya'ya nota vermişti.

Alman hükümeti de Böhmerann hakkında soruşturma başlatması için Mainz Başsavcılığına izin vermişti.

Mainz Savcılığı ise geçen hafta yaptığı açıklamada, soruşturmanın Alman Ceza Muhakeme Yasası'nın 170. maddesinin 2. fıkrasına göre durdurulduğu belirtilerek, "soruşturma sonucunda cezalandırılacak bir eylemin gerekli düzeyde kanıtlanamadığı" ifade edilmişti.

Öte yandan söz konusu şiirin Almanya'da okunmaması için ihtiyati tedbir kararı alan Hamburg Mahkemesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davanın ilk duruşması 2 Kasım'da görülecek.