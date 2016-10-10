Erdoğan-Putin yakınlaşması Batı'yı panikletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakınlaşma Avrupa'nın dikkatini çekti.

TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI

Avusturya'da yayın yapan Der Standard gazetesi, geniş yer ayırdığı Türk-Rus haberine "Erdoğan Rus kartına oynuyor" başlığını attı.





BUZLAR HIZLA ERİDİ

Haberin detaylarında ise; uçak krizinden sonra iki ülke arasındaki buzların hızla eridiğine ve Rus Lider Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sık sık yaptığı görüşmelere dikkat çekildi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ABD'YE KARŞI PUTİN

Haberde; Avrupa Birliği'nin vize konusunda yaptığı oyalamalar, ABD'nin ise FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda yavaş hareket etmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Putin'e daha da yaklaştırdığı ifade edildi.