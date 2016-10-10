  1. Sözleşmeli öğretmen atamaları açıklandı

Erdoğan-Putin yakınlaşması Batı'yı panikletti

Batı medyası, AB ve ABD'nin tavrı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yakınlaştığını yazdı.

Erdoğan-Putin yakınlaşması Batıyı panikletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakınlaşma Avrupa'nın dikkatini çekti.

TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI
Avusturya'da yayın yapan Der Standard gazetesi, geniş yer ayırdığı Türk-Rus haberine "Erdoğan Rus kartına oynuyor" başlığını attı.

BUZLAR HIZLA ERİDİ
Haberin detaylarında ise; uçak krizinden sonra iki ülke arasındaki buzların hızla eridiğine ve Rus Lider Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sık sık yaptığı görüşmelere dikkat çekildi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ABD'YE KARŞI PUTİN
Haberde; Avrupa Birliği'nin vize konusunda yaptığı oyalamalar, ABD'nin ise FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda yavaş hareket etmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Putin'e daha da yaklaştırdığı ifade edildi.
Etiketler: ,
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 18:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar