Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi bitti.

Mabeyn Köşkü'nde 1 saat 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. İki ülke arasındaki Türk Akımı Projesi'nde imzalar atıldı. Anlaşmayla Rus gazı Türkiye'ye taşınacak...

İki lider görüşme sonrasında açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının öne çıkan kısımları şöyle:

Bildiğiniz gibi Enerji Kongresi toplantısı 2 gün daha sürecek. Bakanlar arası görüşmeler, uzmanlar arasındaki görüşmelerle bu kongre farklı bir zenginliğe kavuşacaktır. Bugün devlet başkanları olarak açılış konuşmalarında bir arada bulunduk. Ardından ikili görüşmeleri gerçekleştirdik. Ve bakanlarımız ikili görüşmelerine devam edecekler. Uzmanlarımız aynı şekilde görüşmeleri devam ettirecekler. Bu tabii ülkeler arasındaki enerji ile ilgili münasebetleri özellikle ilgilendiren konular. Bunun yanında ekonomik, siyasi, savunma, turizm ve kültürel görüşmeler de olacak. Sayın başkanla dolu dolu bir gün geçirdik.

SURİYE KONUSU VE FIRAT KALKANI

Rusya ile ilişkiler çok daha fazla farklı şekilde gelişecek. Ülkemizde yapılacak olan toplantı da önem arz ediyor. Bölgedeki mevcut durum ile Suriye konusunu etraflıca ele alma imkanımız oldu. Fırat Kalkanı operasyonunu görüştük. Bu konuda ne gibi bir işbirliği yapacağımızı değerlendirdik. Özellikle Halep'teki gelişmelerde ne gibi bir strateji uygulayalım ki oradaki insanlar bir an önce barışa huzura kavuşsunlar. Bu konuda karşılıklı olarak görevlendirmelerimizi yaptık. Dışişleri Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanımız ve MİT Müsteşarı'nın da katılacağı toplantıyla bir araya gelinecektir.



AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Türk akımı konusunu aramızda değerlendirmesini yaptık. Türk akımı ile ilgili olarak sürecin hızlandırılması konusunda az önce atılan imza ile noktayı koyduk. Bir diğer çok önemli husus Akkuyu Nükleer Enerji Santrali. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile ilgili olarak burada bundan sonraki sürecin hızla devamında mutabatakımız nettir. Zaman kaybının önümüzdeki süreçte telafi edileceği inancındayım."



Putin'in konuşmasından satırbaşları;

Çok büyük bir organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı Türk dostlarımı tebrik ederim. Bana gönderdiği davet için şükranlarımı sunmak istiyorum. Birçok konuda görüş alışverişi yaptık. İkili ilişkilerin normalleşme sürecini tamamlamak için ilave çaba göstereceğimiz konusunda mutabık kalmıştık.



BAZI ÜRÜNLERDE KISITLAMA KALDIRILDI

Özellikle şu konuya dikkatinizi çekmek isterim Rusya hükümeti Türkiye'den ihraç edilen ve kısıtlama olan narenciyeyi Rus piyasasına açmış olduk. Rusya tarım ürünleri üretmiyor. Ve Türkiye'den bunları Rusya'ya ithal edince bizim fiyatlarımız düşecektir. Türk ortaklarımız için Rusya'nın piyasasının açılışı anlamına geliyor. 2015 yılında Türkiye'den ihracatın hacmi 500 milyon dolar civarındaydı. Dolayısıyla önemli kararlar alındı. Rusya bu çalışmaya ilgi duymaktadır. Enerji alanındaki işbirliğimizi ele aldık. Rusya'da hali hazırda 200'ü aşkın genç Türk öğrenci önümüzdeki dönemlerde nükleer güç uzmanı olacak gençler ilgili kurumlarda eğitim görmektedir.



DOĞALGAZDA TÜRKİYE'YE İNDİRİM

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi çevresinde Türkiye'ye doğalgaz indirimi yapılması konusunda mutabık kaldık.



SURİYE'DE KONUSU

Biz hem Rusya, hem Türkiye olarak Suriye'de akan kanın durdurulmasından yanayız. Biz de Rusya'da, Suriye'deki siyasi çözüme en hızlı şekilde geçilmesini istiyoruz. Düşünüyoruz ki Suriye'de barışı isteyen herkes bunu desteklemeli. Sadece tek konu var, insani yardımın ulaştırılmasının güvenliğinin sağlanması. Halep'e insani yardımların götürülmesi konusunda aynı fikirdeyiz. Biz görüşlerimizi ABD'ye ilettik, ABD kabul etmiyor.