Ekmek arasında gizli belge!

Kars'ta FETÖ'nün darbe girişiminde yer alanların ortaya çıkarılması ve örgütün çökertilmesi için Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan FETÖ mensuplarının polisteki ifadelerinde ilginç detaylar ortaya çıkıyor. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve polisteki işlemleri devam eden örgütün Kars'taki sözde sohbet hocası N.P, ifadesinde örgütün çalışması ve yapılanması hakkında önemli bilgiler aktardı.



N.P, ifadesinde örgüt içerisindeki grup ve oluşturdukları birimlerin farklı kurumlardan ve kişilerden oluştuğunu itiraf ederek, "Emniyetteki üniversite grubu, genellikle aynı devrenin yani aynı okulda okuyan ve aynı dönem olan şahısların bir araya geldiği gruptur, burada aynı devreden olmayan kişiler toplantıya çağrılmaz. Lise grubundaki polis memurları ise dil, sözel, eşit ağırlık, sayısal (sayısal A ve Roma rakamıyla sayısal V) olarak gruplara ayrılıyor." ifadelerini kullandı.



Emniyet yapılanmasını ve polislerin gruplandırılmasını anlatan N.P, şu bilgileri verdi:



"Dil, henüz cemaate ısındırma aşamasında olan ve cemaat içeriği hakkında bilgi verilmeyen kişilerdir, sözel grubundaki kişiler, cemaat ve hizmetten bahsedilmeden cemaatin içerisine çekilmeye çalışılan kişilerdir, eşit ağırlıktaki kişiler sohbetlere dahil olup Fetullah Gülen'in sohbet ve vaazlarını dinleyen ve ilk defa himmet istenen kişilerdir. Sayısal da herhangi bir teklif olmaksızın kendiliğinden, gönülden hizmet harekatına dahil olan ve sohbetleri hiç aksatmayan aynı zamanda da himmetlerini düzenli şekilde veren kişilerdir. Sayısal A, aksatmadan hizmete devamlı gelen ve hizmete tamamen bağlı olduğu ayrıca ByLock programının yüklendiği kişilerdir. Sayısal V, hizmete gönülden bağlı olan ve tamamen kendilerini hizmete adayan kişiler olup cemaat bünyesindekilere sohbet verebilecek seviyedeler."



FLASH BELLEK İLE SD KARTLARI EKMEK ARASINA VE PEÇETEYE SAKLAMIŞLAR

N.P, Kars'ın örgüt yapılanmasında Erzurum bölgesine bağlı olduğunu belirterek, "Emniyet teşkilatıyla ilgili bilgiler emniyet mensuplarınca kendi sohbet hocamıza iletilirdi, sohbet hocası da bilgileri emniyet imamına iletirdi. Emniyet imamı bu bilgileri yazılı bir ortamda hazırlar ve metin haline getirir, daha sonra bu bilgileri flashbellek ve SD kartlara yüklerdi." dedi.



Bilgilerin başkasının eline geçmemesi için tedbir aldıklarını kabul eden N.P, ifadesinde şunları anlattı:



"Yükleme yapılan flash bellek ve SD kartlardaki dosyalara müzik ve film görünümü verirdik, bunlar 'TrueCrypt' şifrelemesiyle şifrelenir ve bu şifreyi sadece bölge sorumlusu açabiliyor. Şifrelenen bu kartlar bölge imamına ulaştırılmak üzere tedbir amacıyla ekmek arasına veya peçeteye sarılarak muhafaza altına alınırdı. Ben de kartların yakalanmaması ve sıkıntılı bir durum olması durumunda peçeteye kartı koydum, yolda bir aksaklık olması durumunda o peçeteyle burnumu silip peçeteyi yere atar gibi bırakıp içerisindeki kartı kırardım. Daha çok önemli bilgiler içeren kartları bu şekilde saklardık, ekmek arasına ya da peçeteye sararak bölge imamına götürürdük. Zaten bu kart ve flash bellek 'TrueCrypt' ile şifrelendiği için sadece bölgemizdeki imam açabilirdi, daha sonra bunlar imha edilirdi."



N.P, flas bellek ve kartlardaki dokümanların önemli dosyalar olduğunu ve emniyetteki önemli bilgilerin yer aldığını itiraf etti.