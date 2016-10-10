Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Hrant Dink cinayeti davasında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine giren Dinç'in birazdan ifade vermesi bekleniyor.
EGM İstihbarat Daire Başkanı adliyede!
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Hrant Dink cinayeti davasında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.
Etiketler: Hrant Dink , Engin Dinç , Çağlayan Adalet Sarayı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.