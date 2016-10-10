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EGM İstihbarat Daire Başkanı adliyede!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı , cinayeti davasında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

EGM İstihbarat Daire Başkanı adliyede!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı , cinayeti davasında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine giren Dinç'in birazdan ifade vermesi bekleniyor.

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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 11:19
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