  1. Dev anlaşma

" indirimi için Gazprom'a talimat verildi"

, Türkiye'ye yapılacak indirim için Gazprom'a belirli rakamlar üzerinde çalışma yapma talimatı verildiğini söyledi.

Doğalgaz indirimi için Gazproma talimat verildi

Gazetecilerin yapılacak indirim oranıyla ilgili sorularını yanıtlayan Novak, "Gazprom'a belirli rakamlar üzerinde BOTAŞ ile çalışma yapması için talimat verildi. Bu nedenle, şu anda bir rakamdan bahsedemiyorum. Anlaşma sağlandığında, indirim oranı açıklanır" dedi.

Öte yandan Novak, Türk Akımı projesinde 3. ve 4. kolların inşası konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Novak, projenin birinci kolunun denizde kalan kısmını Rus şirketin inşa edeceğini, karadan geçen kısmı ise Türk şirketinin, muhtemelen BOTAŞ'ın inşa edeceğini bildirdi.

Novak, ikinci kolun inşası için ise ortak girişim kurulabileceğini ifade etti.
Etiketler: ,
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 22:43
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar