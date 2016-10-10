Gazetecilerin yapılacak indirim oranıyla ilgili sorularını yanıtlayan Novak, "Gazprom'a belirli rakamlar üzerinde BOTAŞ ile çalışma yapması için talimat verildi. Bu nedenle, şu anda bir rakamdan bahsedemiyorum. Anlaşma sağlandığında, indirim oranı açıklanır" dedi.

Öte yandan Novak, Türk Akımı projesinde 3. ve 4. kolların inşası konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Novak, projenin birinci kolunun denizde kalan kısmını Rus şirketin inşa edeceğini, karadan geçen kısmı ise Türk şirketinin, muhtemelen BOTAŞ'ın inşa edeceğini bildirdi.

Novak, ikinci kolun inşası için ise ortak girişim kurulabileceğini ifade etti.