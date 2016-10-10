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'da askere alçak saldırı

PKK'nın 'ın Silvan İlçesi'ndeki saldırısında 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

O ilde askere alçak saldırı
Diyarbar'ın Silvan İlçesi kırsal kesiminde operasyona hazırlanan askeri time, PKK'lı teröristler roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Silvan İlçesi kırsal kesimindeki Kazan Dağı bölgesinde operasyon hazırlığı yapan askeri time bugün öğleden sonra bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, açılan ilk ateşle birlikte 6 asker yaralandı.

'da hastaneye kaldırılmak istenen yaralı askerlerden biri yolda şehit oldu. Yaralı 5 asker ise helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevkedildi.

Kazan Dağı bölgesinde bulunan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 14:54
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

bu merhamet duygusuyla daha çok şehit veririz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2016 17:01
milletim milletim

YAKALANAN HER PKK LI İDAM EDİLSİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2016 16:10
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