Diyarbar'ın Silvan İlçesi kırsal kesiminde operasyona hazırlanan askeri time, PKK'lı teröristler roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Silvan İlçesi kırsal kesimindeki Kazan Dağı bölgesinde operasyon hazırlığı yapan askeri time bugün öğleden sonra bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, açılan ilk ateşle birlikte 6 asker yaralandı.
Diyarbakır'da hastaneye kaldırılmak istenen yaralı askerlerden biri yolda şehit oldu. Yaralı 5 asker ise helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevkedildi.
Kazan Dağı bölgesinde bulunan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.
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bu merhamet duygusuyla daha çok şehit veririz
YAKALANAN HER PKK LI İDAM EDİLSİN
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