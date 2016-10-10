Hava savunma sisteminde önemli gelişme

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, Hava Savunma sistemi ihalesinde Rusya'dan da teklif alınacağı belirtildi. Türk Akımı Projesi'nin de zirve bitmeden imzalanacağı açıklandı.



Ayrıca "Vize serbestisi" konusunda ise "İki ülkenin istihbaratları görüşüyor. Vize serbestisinde öncelik işadamlarına verilecek" açıklaması yapıldı.