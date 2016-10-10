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nde önemli gelişme

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre ihalesinde 'dan da teklif alınacağını belirtildi.

Hava savunma sisteminde önemli gelişme

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ihalesinde 'dan da teklif alınacağı belirtildi. Projesi'nin de zirve bitmeden imzalanacağı açıklandı.

Ayrıca "Vize serbestisi" konusunda ise "İki ülkenin istihbaratları görüşüyor. Vize serbestisinde öncelik işadamlarına verilecek" açıklaması yapıldı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 20:02
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