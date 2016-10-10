Dev projede imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1 saat 40 dakika süren görüşmelerinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk Akımı anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak, tarafından imzalandı.

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi, iki hattan oluşacak ve toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak. Hatlardan biri Türkiye'ye uzanacak ve Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak. Diğer hattın ise Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanıyor.

Proje, ilk kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.