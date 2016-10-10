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Dev projede imzalar atıldı

Türkiye ve Rusya arasında düzenlenen Türk Akımı gaz projesi anlaşmasında imzalar atıldı.

Dev projede imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1 saat 40 dakika süren görüşmelerinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk Akımı anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak, tarafından imzalandı.

, iki hattan oluşacak ve toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak. Hatlardan biri Türkiye'ye uzanacak ve Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak. Diğer hattın ise Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanıyor.

Proje, ilk kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 20:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Tolga Tolga

Cok guzel; Iki yuzu ABD=ISRAIL dusunsun...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.10.2016 21:18
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