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fırtınası

Deprem fırtınası
Marmara ve Ege Bölgesi'nde paniği yaşandı. Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde dün sabah 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar panikledi. Akhisar'dan sonra korkunun adresi Yalova'ydı. Yalova önceki gece 28 kez sallandı. İlk sarsıntı gece saat 00.22'de yaşandı. 3.5 şiddetindeki deprem bölgede hissedilirken can ve mal kaybı yaşanmadı. Sabah saat 07.45'e kadar 27 sarsıntı daha yaşandı.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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