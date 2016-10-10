Demir Ladyler!

Eskişehir'de, TCDD bünyesinde çalışan 8 kadın, erkeklere taş çıkarttı! Zorluğuyla bilinen makinist mesleğiyle herkesin gönlünü kazandı. Hasanbey Lojistik Merkezi'nde görevli kadın makinistler, kent içindeki manevraların yanı sıra şehirlerarası yolculuklarda da lokomotifleri kullanıyor. 18 yaşından beri tren kullandığını söyleyen NisaÇötok Arslan "Raylı sistemlerbölümünü kazanıp mezun olunca, bumesleği sevmeye başladım. Buradasadece 8 kadın çalışıyoruz. Şu anda hedefimde yok ama Yüksek Hızlı Tren (YHT) kullanmak isterim. Bu iş birerkek mesleği olarak görülüyor. Gerçekten de zor bir meslek ama kadın isterse başaramayacağı şey yoktur. İstikrarlı ve güçlü durmamız lazım" ifadelerini kullandı.
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