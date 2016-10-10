  1. İsviçre’li Umut
  2. Telefüs

Demir Ladyler!

Demir Ladyler!
Eskişehir'de, bünyesinde çalışan 8 , erkeklere taş çıkarttı! Zorluğuyla bilinen mesleğiyle herkesin gönlünü kazandı. Hasanbey Lojistik Merkezi'nde görevli kadın makinistler, kent içindeki manevraların yanı sıra şehirlerarası yolculuklarda da lokomotifleri kullanıyor. 18 yaşından beri tren kullandığını söyleyen Nisa Çötok Arslan "Raylı sistemler bölümünü kazanıp mezun olunca, bu mesleği sevmeye başladım. Burada sadece 8 kadın çalışıyoruz. Şu anda hedefimde yok ama Yüksek Hızlı Tren (YHT) kullanmak isterim. Bu iş bir erkek mesleği olarak görülüyor. Gerçekten de zor bir meslek ama kadın isterse başaramayacağı şey yoktur. İstikrarlı ve güçlü durmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: , , ,
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar