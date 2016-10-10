Dabık’a hilal taktiği

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 'Fırat Kalkanı' operasyonunun 47'nci gününde, DEAŞ'ın kontrolünde olan Dabık ve El Bab yerleşimleri arasındaki bağlantıyı kesme açısından kritik öneme sahip Aktarin'i ele geçirerek tamamen kontrol altına aldı. BöylelikleDabık hilal taktiği gibi üçcepheden sarılarak çemberealındı ve El Bab ile irtibatıneredeyse tamamen kesildi.
AKTARİN KESİN ALINDI
Türk savaş uçakları da Kafer Khan, Yahmul, Tughali, Muraygil, El Bill, Feyruzyah, Cariz, Tel İşn, Baragidah, Şeyh Rih ve Güzel Mezra'ya 16 bomba atarak, 14 terör unsurunu imha etti. Suriye Türkmen Meclisi'nden Abdurrahman Mustafa, "CumaDEAŞ'ın bir sızma girişimioldu ancak püskürtüldü. Şuanda Aktarin, Türkmen Barıtamamen ÖSO'nun elinde" dedi.
Türkiye ve ÖSO'nun operasyonlarıyla özgürlüğüne kavuşan ve evlerine dönen Cerablus halkı bölgede PYD'yi istemediklerini her fırsatta ortaya koyuyor
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