  1. Eş zamanlı DEAŞ saldırısı
  2. Cezaevinde beddua seansı

’a hilal taktiği

Dabık’a hilal taktiği
TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 'Fırat Kalkanı' operasyonunun 47'nci gününde, DEAŞ'ın kontrolünde olan ve El Bab yerleşimleri arasındaki bağlantıyı kesme açısından kritik öneme sahip Aktarin'i ele geçirerek tamamen kontrol altına aldı. Böylelikle Dabık hilal taktiği gibi üç cepheden sarılarak çembere alındı ve El Bab ile irtibatı neredeyse tamamen kesildi.



AKTARİN KESİN ALINDI
Türk savaş uçakları da Kafer Khan, Yahmul, Tughali, Muraygil, El Bill, Feyruzyah, Cariz, Tel İşn, Baragidah, Şeyh Rih ve Güzel Mezra'ya 16 bomba atarak, 14 terör unsurunu imha etti. Suriye Türkmen Meclisi'nden Abdurrahman Mustafa, "Cuma DEAŞ'ın bir sızma girişimi oldu ancak püskürtüldü. Şu anda Aktarin, Türkmen Barı tamamen ÖSO'nun elinde" dedi.



Türkiye ve ÖSO'nun operasyonlarıyla özgürlüğüne kavuşan ve evlerine dönen Cerablus halkı bölgede PYD'yi istemediklerini her fırsatta ortaya koyuyor
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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