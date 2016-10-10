  1. Örnek kaynana
  2. Ukrayna operasyonu!

Can’ından oluyordu!

16 yaşındaki Aykut Can Güldüz, odasında ders çalışmaya başladı. Bu sırada camdan giren maganda kurşunuyla başından

Can’ından oluyordu!
Eli silahlı magandalar sokaklarda cirit attı. İzmir'in Konak İlçesi'nde , az kalsın can alacaktı. Olay, dün sabaha karşı yaşandı. 16 yaşındaki Aykut Can Güldüz, odasında ders çalışmaya başladı. Bu sırada sokaktan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Camdan giren maganda kurşunu, masada ders çalışan Aykut Can'ı başından yaraladı. Gündüz'ün bağırması üzerine ev sakinleri uyandı. Babası tarafından odasında kanlar içinde bulunan Aykut Can, çağrılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde merminin başını sıyırıp geçtiği anlaşılan Güldüz'ün hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Polis ekipleri, tabancayı ateşleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, çevredeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar