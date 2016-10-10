Can’ından oluyordu!

Eli silahlı magandalar sokaklarda cirit attı. İzmir'in Konak İlçesi'nde serseri kurşun, az kalsın can alacaktı. Olay, dün sabaha karşıyaşandı. 16 yaşındaki Aykut Can Güldüz, odasında ders çalışmaya başladı. Bu sırada sokaktan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Camdan giren maganda kurşunu, masada ders çalışan Aykut Can'ı başından yaraladı. Gündüz'ün bağırması üzerine ev sakinleri uyandı. Babası tarafından odasında kanlar içinde bulunan Aykut Can, çağrılan ambulansla Tepecik Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde merminin başını sıyırıp geçtiği anlaşılan Güldüz'ün hayati tehlikesinin olmadığıaçıklandı. Polis ekipleri, tabancayı ateşleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında,çevredeki tüm güvenlik kameralarıincelemeye alındı.
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