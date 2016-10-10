Camiye yürüyen merdiven

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde 1991'de ibadete açılan Meltem Camii'nde yürüyen merdiven dönemi başladı. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar ikinci kattaki camiye çıkarken zorlanınca yetkililer çözüm yolu aradı. Camiyanına yürüyen merdivenyapıldı. Antalya İl Müftüsü Osman Artan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Artan, "Son zamanlarda yaşlıve engelli vatandaşlarımızın ikikatlı camilerimize çıkmaktazorlandığını gördük. Bunudüşünerek yürüyen bir merdivenyaptık. Umarım diğer camilerede örnek olur. Yürüyen merdivensayesinde cami cemaatinde artmabekliyoruz" ifadesini kullandı.
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