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Camiye yürüyen merdiven
Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde 1991'de ibadete açılan Meltem Camii'nde dönemi başladı. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar ikinci kattaki ye çıkarken zorlanınca yetkililer çözüm yolu aradı. Cami yanına yürüyen merdiven yapıldı. İl Müftüsü Osman Artan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Artan, "Son zamanlarda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın iki katlı camilerimize çıkmakta zorlandığını gördük. Bunu düşünerek yürüyen bir merdiven yaptık. Umarım diğer camilere de örnek olur. Yürüyen merdiven sayesinde cami cemaatinde artma bekliyoruz" ifadesini kullandı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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