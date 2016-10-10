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"" kullanan 23 polis tutuklandı

Cep telefonlarında Fetullahçı Terör Örgütü () üyelerinin kullandığı programı bulunduğu için gözaltına alınan 9’u rütbeli toplam 23 polis tutuklandı.

ByLock kullanan 23 polis tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cep telefonlarında FETÖ üyelerinin haberleşmede kullandığı programı bulunan 27 polis gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 9'u rütbeli olmak üzere toplam 23 polis tutuklandı. 4 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 4 kişiden birinin, 1. sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenildi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 22:47
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