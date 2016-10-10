Bebek katilleri tutuklandı

Iğdır'da korku filmi gibi bir vahşet yaşandı. Çay ocağı işleten Sinan T. (25), ağabeyinin 16 yaşındaki baldızı S.K.'yi hamile bıraktı. Ardından evlilik dışı doğacak bebekten kurtulmak için korkunç bir plan hazırladı. Sinan T. ve hamile sevgilisi, Iğdır Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire S.K. ile korkunç planı uyguladı. Hemşire, 7 bin lira karşılığında iğne yaparak annenin düşük yapmasını sağladı. Sinan T. ise ölü doğan bebeği teslim aldı. Polisin takip ettiği Sinan T., poşetteki ölü bebeği toprağa gömmek isterken yakalandı. Sinan T., ifadesinde doğmamış bebeğini nasıl öldürdüklerini anlattı. Sinan T. ile birlikte sevgilisi S.K., hemşire S.K. ve hemşirenin eşi H.K. gözaltına alındı. 4 kişi cinayet suçundan tutuklandı.
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