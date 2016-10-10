Banker Bilo gerçek oldu

Avrupa'ya gitmek için Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Iraklı 31 göçmen Manavgat İlçesi Side Mahallesi'nde yakalandı. Hakkari'den yola çıktıkları belirlenen 18'i çocuk, 7'si kadın toplam 31 göçmeni Manavgat'a getiren umut tacirleri, 'Burası Almanya' diyerek akşam saatlerinde Side Otogarı'nda indirdi. İhbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakol ekipleri, Iraklı göçmenleri gözaltına aldı.



UMUT TACİRLERİ ARANIYOR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, otobüsle Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmenleri Side'ye getiren umut tacirlerinin aranması çalışmaları sürüyor. Öte yandan Banker Bilo filminde, Bilo (İlyas Salman), köylüsü Maho (Şener Şen) tarafından Almanya'ya getirildiği yalanıyla İstanbul'da terk ediliyordu.