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Banker Bilo gerçek oldu

İlyas Salman’ın oynadığı ‘Banker Bilo’ Antalya’da yaşandı. Umut tacirleri, Hakkari’den aldıkları 31 göçmeni, ‘Burası Almanya’ diyerek Side Otogarı’na bıraktı.

Banker Bilo gerçek oldu
Avrupa'ya gitmek için Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Iraklı 31 göçmen Manavgat İlçesi Side Mahallesi'nde yakalandı. Hakkari'den yola çıktıkları belirlenen 18'i çocuk, 7'si kadın toplam 31 göçmeni Manavgat'a getiren umut tacirleri, 'Burası Almanya' diyerek akşam saatlerinde Side Otogarı'nda indirdi. İhbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakol ekipleri, Iraklı göçmenleri gözaltına aldı.

UMUT TACİRLERİ ARANIYOR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, otobüsle Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmenleri Side'ye getiren umut tacirlerinin aranması çalışmaları sürüyor. Öte yandan Banker Bilo filminde, Bilo (İlyas Salman), köylüsü Maho (Şener Şen) tarafından Almanya'ya getirildiği yalanıyla İstanbul'da terk ediliyordu.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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