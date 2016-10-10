Banker Bilo gerçek oldu

Avrupa'ya gitmek için Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Iraklı 31 göçmenManavgat İlçesi Side Mahallesi'ndeyakalandı. Hakkari'den yola çıktıkları belirlenen 18'i çocuk, 7'si kadın toplam 31göçmeni Manavgat'a getiren umut tacirleri, 'Burası Almanya' diyerek akşam saatlerinde Side Otogarı'nda indirdi. İhbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakol ekipleri, Iraklı göçmenleri gözaltına aldı.
UMUT TACİRLERİ ARANIYOR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından ManavgatDevlet Hastanesi'nde sağlık kontrolündengeçirilen göçmenler, otobüsle Antalya Göç İdaresiMüdürlüğüne gönderildi. Göçmenleri Side'yegetiren umut tacirlerinin aranması çalışmalarısürüyor. Öte yandan Banker Bilo filminde, Bilo(İlyas Salman), köylüsü Maho (Şener Şen)tarafından Almanya'ya getirildiği yalanıylaİstanbul'da terk ediliyordu.
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