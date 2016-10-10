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Bakan Bozdağ ABD’ye gidiyor

Bakan Bozdağ ABD’ye gidiyor
Adalet Bakanı , teröristbaşı Gülen'in iadesi için bu ayın sonunda ABD'ye gideceğini ve ABD'li mevkidaşı ile görüşeceğini söyledi. Bozdağ, "Gülen dosyasındaki bilgi ve belge kadar dünyada kaç ülkede sağlam veri yer almıştır. Başka ülkelerin bize ilettiği dosyaları da biliyoruz. Eğer bu kadar sağlam dosyada iade yapılmazsa başka hangi dosyada yapılır" diye sordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti: "Dosyalarda 500 bin civarında dijital veri bulunuyor. Bunların arasında bilgisayar kaydı, flaş bellek, cep telefonu kamera kayıtları, arama ve el konulma sırasında elde edilmiş pek çok evrak var. ABD, terör örgütüne göz yummamalı."
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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