Bakan Bozdağ ABD’ye gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristbaşı Gülen'in iadesi için bu ayın sonunda ABD'ye gideceğini ve ABD'li mevkidaşı ile görüşeceğini söyledi. Bozdağ, "Gülen dosyasındaki bilgi ve belge kadar dünyada kaç ülkede sağlam veri yer almıştır. Başka ülkelerin bize ilettiği dosyaları da biliyoruz. Eğer bu kadar sağlam dosyada iade yapılmazsa başka hangi dosyada yapılır" diye sordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti: "Dosyalarda500 bin civarında dijital veri bulunuyor.Bunların arasında bilgisayar kaydı, flaşbellek, cep telefonu kamera kayıtları,arama ve el konulma sırasında eldeedilmiş pek çok evrak var. ABD, terörörgütüne göz yummamalı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.